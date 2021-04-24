مقتل 4 مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في ولاية غزني شرقي أفغانستان

قُتل 4 مدنيين وأُصيب 2 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في ولاية غزني شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر أفغاني لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم في منطقة شاليز بولاية غزني، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 2 آخرين".

من ناحية أخرى، قُتل 4 من عناصر الشرطة الأفغانية وأستاذ جامعي برصاص مجهولين في العاصمة كابول، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".

وأوضح المصدر: "مسلحون مجهولون يستهدفون بالرصاص رافي عثماني المحاضر في جامعة خاصة، في المنطقة الرابعة في كابول صباح اليوم"، مضيفا "كما استهدف هؤلاء المسلحون المجهولون أربعة من أفراد الأمن في منطقة بغمان بالعاصمة كابول".