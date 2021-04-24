ترامب يكشف أسرارا جديدة عن زعيمي الكوريتين

كشف الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أسرارا جديدة عن زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي بأن ترامب "فشل" في المفاوضات التي جرت بين الكوريتين.

ووفقا لموقع "فرانس24"، قال ترامب، في بيان، إنه تعرف إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأحبه، أما الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، فقد قام بنهب الولايات المتحدة.

وأضاف أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي تعرفت إليه وأحببته، في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوماً الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جيه إن".

وأوضح "الرئيس مون كان ضعيفاً كقائد ومفاوض، باستثناء حالة تعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر والطويل الأمد للولايات المتحدة".

وتابع "تمت معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم (كوريا الجنوبية) يدفعون مليارات الدولارات الإضافية، مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها".

وأشار ترامب إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها".

وجاء بيان ترامب رداً على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي قال فيها أن ترامب "فشل" في قضية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.