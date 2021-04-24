مقتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية إثر انفجار عبوة ناسفة في ولاية ننغرهار

قُتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم بمدينة جلال آباد بولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك "إن 3 عناصر أمنية قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم بمدينة جلال أباد بولاية ننغرهار".

وكان شاهد عيان قد أكد لـ"سبوتنيك": "وقوع انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة للشرطة الأفغانية بولاية ننغرهار".

يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب.

وينص اتفاق السلام على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.

ولكن لا تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وإلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق.

وقالت الأمم المتحدة الشهر قبل الماضي إن أكثر من 8000 أفغاني قتلوا وجرحوا في العام الماضي جراء أعمال العنف، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة تلك الأعمال بشكل خاص عقب انطلاق محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي رفضت تحميلها مسؤولية سقوط أغلب هؤلاء الضحايا.