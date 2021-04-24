صحيفة بريطانية تكشف عن وصية الأمير فيليب بشأن ملك المستقبل

زعم المؤرخ الملكي، روبرت لاسي، أن الأمير فيليب قضى السنوات الأخيرة من حياته في إعداد الأمير ويليام لتولي العرش البريطاني يومًا ما.

ويليام هو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير تشارلز، ولكن الأمير فيليب كان يرى أن الأمير ويليام بحاجة إلى المزيد من التحضير، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الأمير فيليب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 99 عاما، في وقت سابق من هذا الشهر، كان شخصية رئيسية في استعدادات حفيده للدور المهم القادم في حياته.

قال مؤلف السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا "Battle of Brothers": "كان فيليب حاسمًا في مساعدة حفيده ويليام كملك مستقبلي، عندما حان الوقت للملكة للتحدث مع ويليام، كان فيليب ينأى بنفسه بهدوء لأنه لم يرد التدخل في الجانب الدستوري من عمل الملكة".

وتوفي فيليب، المعروف رسميا باسم دوق إدنبرة، يوم التاسع من أبريل/ نيسان عن عمر ناهز 99 عاما. وكانت الملكة قد وصفت فيليب، عام 1997، بأنه مصدر "قوتها وسندها" طوال زواجهما الذي استمر عقودا عديدة.

ووُضعت قبعة البحرية الخاصة بالأمير وسيفه فوق نعشه كما زُين النعش بأكليل من الورود البيضاء وضعته الملكة البالغة من العمر 94 عاما.

وكان نعش فيليب قد نقل إلى الكنيسة على سيارة عسكرية خضراء وسط طلقات المدفعية.