الخارجية الصينية: الديمقراطية ليست "كوكاكولا"

أعلن ​وزير الخارجية​ ​الصين​ي، ​وانغ يي​، أن الديمقراطية ليست "كوكاكولا"، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار ​العالم​ بأسره على أن يكون على نفس المذاق الذي ابتكرته.

ونقل موقع "غلوبال تايمز" تصريحات الوزير الصيني الذي قال: "لا يمكن لأي قوة أن تنكر المسار الذي اختارته البلدان الأخرى، ولن يغير أي بلد نظامه وفقا للإعجاب وعدم الإعجاب من جانب الآخرين. في النهاية، فقط شعب البلد يمكنه ​تقرير​ هل النظام والمسار الذي تم اختياره صحيح أم لا".

وشدد الوزير وانغ يي: "نحن لا نتبنى نماذج أجنبية، ولا نصدر إيديولوجيتنا، ولا نطلب من الدول الأخرى تقليد أساليب الصين"، لافتا إلى أن "بلاده تنفذ ​سياسة​ الديمقراطية الاشتراكية، التي تعكس إرادة الشعب وتتوافق مع خصوصية الصين ويدعمها سكان البلاد"، مؤكدا أن "العالم لن يوافق على الالتزام بالقواعد التي وضعتها بعض الدول الغربية فقط".

وأكد ان ما يقلقه بالفعل، هو أن التعددية تواجه مؤخرا معارضة ومقاومة، وأن العالم يواجه خطر الانقسام.

واتهم وزير خارجية الصين ​الولايات المتحدة​ باستخدام معايير مزدوجة خلال الحرب ضد ​الإرهاب​، وذكر أن هذا الأسلوب يجعل العالم يتساءل عما إذا كانت لدى ​واشنطن​ أي مبادئ على الإطلاق.