كبسولة "كرو دراغون" تصل إلى محطة الفضاء الدولية وتلتحم بها.. فيديو

وقد شارك في هذه المهمة رائد الفضاء "شين كيمبرو" و"ميجان ماك آرثر" من وكالة ناسا و"توماس بيسكيت" من وكالة الفضاء الأوروبية، و"أكيهيكو هوشيد" من وكالة الفضاء اليابانية، بحسب ما نشرت وكالة "ناسا" عبر قناتها على "يوتيوب".

وتم بث وصول هذه الكبسولة بشكل مباشر عبر فيديو تظهر فيه وهي تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة ستة أشهر.