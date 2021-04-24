أوبرا تكشف نص الرسالة التي أرسلتها إلى هاري وميغان قبل تسجيل مقابلتهما المثيرة للجدل

كشفت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أمس الجمعة، عن أنها بعثت برسالة نصية إلى الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، قبل أن تجري معهما المقابلة التلفزيونية التي عرضت بشهر مارس/ آذار الماضي، وأحدثت ضجة عالمية واسعة.

وأفصحت وينفري في مقابلة مع برنامج "توك شوب لايف"، من تقديم المذيعة الأمريكية، نانسي أوديل، أنها لم تلتق هاري وميغان قبل إجراء المقابلة، ولكنها كانت حريصة على أن ترسل لهم رسالة نصية للتأكد من أن هدفهم واحد وهو قول الحقيقة، بحسب برنامج "إي تي".

وقالت أوبرا وينفري: "اعتدت على مقابلة من أجري معهم لقاءات إعلامية قبل التسجيل، ولكني لم أر هاري وميغان قبل إجراء المقابلة، فأرسلت لهما رسالة نصية أقول فيها إن نيتهما مهمة جدا بالنسبة لي، أخبراني ما هي نيتكما حتى نتمكن من تحقيق هدفنا، وكانت نيتنا المشتركة هي قول الحقيقة، لقد أرادا أن يكونا قادرين على سرد قصتهما وروايتها بطريقة تسمح لهما بأن يكونا صادقين قدر الإمكان".

وترى أوبرا وينفري أن السر وراء قوة مقابلتها مع الأمير هاري وميغان ماركل هو "أن لديك شخصا على استعداد لأن يكون منفتحا وضعيفا وصادقا".

وأكدت أوبرا وينفري في لقائها مع برنامج "توك شوب لايف" أنه "لم يكن لديها فكرة" أن مقابلتها مع الأمير هاري وميغان ماركل ستثير الكثير من الجدل، وسيكون صداها قويا لهذه الدرجة.

وعن أكثر الاعترافات التي تخللت المقابلة وأثارت صدمة وينفري، قالت الأخيرة إنه عندما صرحت ميغان ماركل أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لديه "مخاوف" بشأن لون بشرة نجلها آرتشي الداكنة عند ولادته.

وتعد مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري هي أول ظهور إعلامي للزوجين بعد تخلليهما عن صفتهما الملكية العام الماضي.