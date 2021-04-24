الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية إرهابية ويقضي على 3 من عناصرها جنوب شرقي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه نجح في تفكيك خلية إرهابية وقضى على 3 من عناصرها في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

أعلنت العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في بيان، "تعرض فريق إرهابي في سيستان وبلوشستان لكمين والقضاء عليه من قبل مقاتلي معسكر القدس"، مضيفة "الفريق الإرهابي كان يخطط للقيام بأعمال في المنطقة"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه "في هذه العملية قُتل ثلاثة من أعضاء هذا الفريق الإرهابي وتم ضبط بعض الأسلحة والذخائر لديهم".