باكستان... استدعاء قوات الجيش لتطبيق القيود الخاصة بكورونا

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه سيتم استدعاء قوات عسكرية لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود الخاصة بكورونا في الأماكن العامة، حسبما نقل موقع "VOA".

وحذر خان من أن بلاده قد تواجه قريبًا أزمة صحية مماثلة لتلك التي تعاني منها الهند المجاورة، إذا ما لم يتم كبح التفشي الحالي للعدوى.

جاءت تصريحات خان بعد أن ترأس اجتماعًا طارئًا لكبار مستشاريه، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون شخص.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الكندية إنها ستحظر مؤقتا رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوما في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

جاء تحرك حكومة يسار الوسط، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بعدما شكا سياسيون يمينيون بارزون من أن أوتاوا لم تفعل ما يكفي لمكافحة موجة ثالثة من العدوى تجتاح البلاد.

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا إن بلاده لن تتردد في حظر الرحلات من دول أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وبحسب "رويترز"، لا يسري الحظر الذي يبدأ الساعة 11:30 مساء الخميس (03:30 الجمعة بتوقيت غرينتش) على رحلات الشحن.