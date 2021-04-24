السيسي: لدينا 6 ملايين مهاجر ولا نفكر باستخدامهم في أي ابتزاز

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لا تفكر في استخدام المهاجرين الموجودين على أراضيها في أي عملية ابتزاز.

وبحسب تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية فقد أكد الرئيس المصري أن نحو 6 ملايين مهاجر موجودون في بلاده، وليست هناك نية لاستخدامهم في أي ابتزاز.

وقال: "نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا، نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي".

وأوضح أن بلاده تمنع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وذلك منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

لكن الرئيس المصري عاد وأكد أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية في مصر، مشددا على أنه "لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها".

واقترح السيسي على أوربا أن "تشارك في تنظيم الهجرة القانونية"، مؤكدا أنه "لا يمكن استقبال كل مهاجر غير شرعي".