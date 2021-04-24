كوريا الجنوبية تنفي أن تكون غير مدرجة بالقائمة الأمريكية لدعم اللقاحات

أصدرت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية بيانا، أمس الجمعة، أكدت فيه عدم صحة تقارير إعلامية تحدثت عن كونها غير مدرجة على القائمة الأمريكية لدعم اللقاحات.

وبحسب بيان الخارجية الكورية الذي نشرته وكالة "يونهاب"، نفت الوزارة أن تكون غير مدرجة على القائمة الأمريكية لدعم اللقاحات.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن عدم وجود كوريا الجنوبية في القائمة الأمريكية لدعم اللقاحات، بسبب موقفها الرافض للانضمام إلى مجموعة الحوار الأمني الرباعي "كواد"، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لبيان الخارجية الكورية فإن هذه التقارير "غير صحيحة" والولايات المتحدة لا تعلق توفير فائض اللقاحات للدول الأجنبية على مشاركتها في المجموعة الرباعية "كواد".

وأوضح البيان أن "تعاون أعضاء مجموعة الحوار الأمني الرباعي في مجال اللقاحات يهدف إلى تسريع الإنتاج ودعم البلدان النامية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الأخرى بإمدادات اللقاح، لكنها تركز الآن على احتواء المرض محليًّا.

وكان وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي-يونغ" قد تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن بلاده تناقش مسألة اللقاحات مع الولايات المتحدة بجدية، مشيرا إلى أن النقاشات شملت صفقة لتبادل اللقاحات، غير أنه لفت إلى أن واشنطن أوضحت لسيئول أنه لا يوجد مجال لتقاسم اللقاحات في هذه المرحلة.

يشار إلى أن مجموعة الحوار الأمني الرباعي والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى كبح جماح النفوذ الصيني.