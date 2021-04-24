البرلمان الأوروبي يصوت على طلب لوقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد

صوت البرلمان الأوروبي على تقرير يطالب بوقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد.

وبحسب جريدة "زمان" التركية، فقد صوتت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، على وقف مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي رسميًا بمجمل أصوات 49 نائبا، وامتناع 14، ورفض أربعة.

وقال التقرير الذي تم التصويت عليه إن سبب طلبه وقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي هو "استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب لقمع الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير أنه "إذا لم تتغير الاتجاهات السلبية الحالية في تركيا بطريقة عاجلة وثابتة، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستطلب رسميًا التوصية بوقف مفاوضات الانضمام مع تركيا".

من جهته علق ناتشو سانشيز مقرر البرلمان الأوروبي على التقرير قائلا: "ربما يكون هذا هو الأصعب من بين التقارير الهامة عن الوضع في تركيا".

يشار إلى أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد قد بدأت في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، وقرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسميًا.