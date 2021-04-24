أردوغان: كفاحنا مستمر حتى اجتثاث جذور حزب العمال الكردستاني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل كفاحها حتى اجتثاث جذور حزب العمال الكردستاني.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد وقت قصير من إعلان الجيش التركي إطلاق عملية برية جديدة شمالي العراق ضد "مسلحي حزب العمال الكردستاني" شمال العراق تحت مسمى "مخلبي البرق والصاعقة".

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية الرسمية: "سنواصل كفاحنا لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار".

#عاجل | أردوغان: سنواصل كفاحنا لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة PKK الإرهابي الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار — TRT عربي (@TRTArabi) April 24, 2021

وتابع: "ننفذ عملية "مخلبي البرق والصاعقة" مع احترام وحدة الأراضي العراقية ونرى أنها ستساهم في ضمان السلام والأمن بالمنطقة".

وشدد الرئيس التركي على أن هدف بلاده هو "القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية".

وأكد أنه "لا مكان للمنظمة الانفصالية ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا"، مضيفا " مصممون على القضاء على الإرهاب وإنقاذ مواطنينا من هذا البلاء".

وفي وقت سابق اليوم أطلقت تركيا عملية برية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأكدت قناة "milliyet" التركية، أن العملية تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في ميتينا وزاب وأفاشين باسيان وقنديل في شمال العراق.

وتابعت القناة: "تم التمهيد للعملية بقصف بطائرات "إف -16" التي انطلقت من قواعد مختلفة، معظمها من ديار بكر، وبعد الغارات الجوية المكثفة، هبطت عناصر من الجيش التركي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان بطائرات هليكوبتر من نوع "سيكورسكي" و"شينوك".

وكانت تركيا، قد شنت عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في أواخر شهر شباط الماضي، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد.