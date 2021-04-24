مقتل 3 جنود أفغان بانفجار عبوة ناسفة في دورية شرقي البلاد

قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في ولاية لوغار، شرقي البلاد، إن 3 جنود لقوا حتفهم في انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم.

كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث حيدر أحمدي لوكالة "سبوتنيك"، إن ثلاثة جنود قتلوا وجرح رابع في انفجار، صباح اليوم، في منطقة كونجاك في عاصمة الولاية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في شباط/فبراير 2020، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

وكان من المقرر أن يبدأ "مؤتمر إسطنبول" حول السلام في أفغانستان، ابتداء من اليوم 24 نيسان/أبريل الجاري؛ لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر لموعد لم يحدد بعد، في وقت انتشرت فيه تقارير إعلامية حول رفض حركة طالبان المشاركة.