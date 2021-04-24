تركيا تعلن "تحييد" قيادي في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت تركيا، اليوم السبت، تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني خلال عملية مشتركة للجيش والاستخبارات شمالي العراق.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إن جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد "دالوكاي شانلي" القيادي بمنظمة "بي كا كا/كي جي كي" (حزب العمال الكردستاني/ اتحاد المجتمعات الكردية).

وأضافت، أن جهاز الاستخبارات راقب منذ فترة طويلة أنشطة "دالوكاي شانلي" في أوروبا، لافتة إلى أن الشخص المذكور هو عضو ما يسمى بـ"المجلس التنفيذي" للمنظمة، واسمه مدرج في "النشرة الحمراء" في قائمة المطلوبين.

وتابعت الوكالة "تأكد جهاز الاستخبارات من عبور "شانلي" إلى منطقة "غارا" شمالي العراق لتوجيه الأنشطة المسلحة هناك".

ومضت بالقول "تلقت المخابرات معلومات تفيد بأن الإرهابي يخطط لتنفيذ هجمات في المدن التركية الكبرى وضد المرافق الاستراتيجية، وأطلقت مع الجيش عملية أسفرت عن تحييده".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "شانلي" الملقب بـ"سنان مهران" انضم إلى المنظمة الإرهابية من اليونان عام 1999، وتم تجميد أصوله في فرنسا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على حزب العمال الكردستاني.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت تركيا عملية برية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وأكدت قناة "milliyet" التركية، أن العملية تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في ميتينا وزاب وأفاشين باسيان وقنديل في شمال العراق.

وتابعت القناة: "تم التمهيد للعملية بقصف بطائرات "إف -16" التي انطلقت من قواعد مختلفة، معظمها من ديار بكر، وبعد الغارات الجوية المكثفة، هبطت عناصر من الجيش التركي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان بطائرات هليكوبتر من نوع "سيكورسكي" و"شينوك".

وكانت تركيا، قد شنت عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في أواخر شهر شباط الماضي، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد.