الأمن القومي الأفغاني: قواتنا المسلحة تنفذ 96 % من العمليات ضد طالبان

قال متحدث مجلس الأمن القومي الأفغاني، رحمة الله أندر، إن القوات الأفغانية تنفذ وحدها 96 في المئة من العمليات ضد حركة طالبان، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن تسبب انسحاب القوات الأجنبية في أزمات.

كابول - سبوتنيك . وقال متحدث الأمن القومي الأفغاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، ردا على ما قد يسببه انسحاب القوات الأجنبية من أزمات، إنه "منذ العام الماضي، نفذت قوات الأمن والدفاع الأفغانية 96 في المئة من العمليات بنفسها ضد طالبان".

وتابع: "القوات الأفغانية ليس لديها مشكلة في القتال مع طالبان"، مضيفا: "طالبان غير قادرة على القتال مع القوات الأفغانية خارج منازل الناس والقرى. ومن السابق لأوانه الحديث عن المشاكل المحتملة الآن".

وأوضح أنه "لا يزال أعضاء تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) والجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى ينشطون في صفوف طالبان، والقتال محتدم في المناطق التي يمكن فيها لطالبان الوصول إلى تجارتهم المحرمة".