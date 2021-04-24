تفاصيل ما تم العثور عليه داخل الغواصة الإندونيسية المفقودة

قالت البحرية الإندونيسية إنه تم العثور على أشياء كانت داخل الغواصة المفقودة، منها سجادة للصلاة.

وبحسب موقع "إيه بي سي نيوز"، فقد أكد قائد البحرية الإندونيسية يودو مارجونو أن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء، من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم، يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار، وسجاد للصلاة كانت داخل الغواصة.

وقال الأدميرال مارجونو في مؤتمر صحفي في بالي عرض خلاله العناصر التي تم العثور عليها: "بالأدلة الحقيقية التي وجدناها والتي يعتقد أنها من الغواصة، انتقلنا الآن من مرحلة "المفقودين" إلى مرحلة "الغرق الفعلي".

وكان مسؤولون قد أكدوا إن إمدادات الأكسجين لطاقم الغواصة البالغ عددهم 53 فردا كانت قد نفذت في وقت مبكر من اليوم السبت، مشددين على أنه لا أمل في العثور على ناجين.

يشار إلى أنه من بين القتلى المفترضين قائد أسطول الغواصات الإندونيسي هاري سيتياوان.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما صرح قائد البحرية الإندونيسية فإن "المسح كشف عن الغواصة على ارتفاع 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر".

وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسترالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية إلى جانب تلك الموجودة في إندونيسيا.

وركز البحث على منطقة بالقرب من موضع البداية لآخر غوص له، حيث تم العثور على بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى الآن على أن بقعة الزيت كانت من الباطن.