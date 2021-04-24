أنقرة ترد على اعتراف بايدن بـ"الإبادة الجماعية ضد الأرمن في ظل الدولة العثمانية"

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن رفض بلاده لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، لافتًا إلى أن القرار استند إلى "الشعبوية".

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في رسالة وجهها للبطريرك الأرمني في تركيا، اليوم السبت: "نرفض القرار الأمريكي وأن الكلمات لا تغير التاريخ ونرفض تصريح الرئيس الأميركي الذي لا يستد إلا للشعبوية".

وأضاف: "لن نأخذ الدروس من أي جهة بشأن تاريخنا... اللانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدالة".

واعترفت الولايات المتحدة، اليوم، رسميا بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية، في إجراء من المتوقع أن يلقى انتقاد أنقرة التي تنكر الوقائع التي تعود إلى العام 1915.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ:

"الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني"، مضيفا "نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا".

وأضاف أنه "بداية من نيسان/أبريل 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمن وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرمني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة".

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت، يوم أمس الجمعة 23 أبريل/نيسان، أن هناك إعلانا مرتقبا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية" للأرمن .

وقالت الخارجية الأمريكية في إيجازها الصحفي، إن هناك إعلانا مرتقبا يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن".