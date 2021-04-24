أول رئيس أمريكي يستضيف حفل إفطار في البيت الأبيض

في عام 1805 كان الرئيس الأمريكي توماس جفرسون أول من استضاف حفل إفطار في البيت الأبيض.

وبحسب السفارة الأمريكية في القاهرة، استقبل جيفرسون في البيت الأبيض خلال شهر رمضان المبارك عام 1805، المبعوث التونسي سيدي سليمان مليملي.

وأضافت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "كان في مهمة دبلوماسية وفي احترام لمعتقدات مليملي، غيّر جيفرسون وقت الوجبة من الساعة 3:30 مساءً المعتادة بالتحديد عند غروب الشمس".

وتابع: "أدت الدبلوماسية المستمرة لإدارة جيفرسون خلال فترة وجود المبعوث في أمريكا إلى انفراج وتحسن العلاقات بشكل كبير بين البلدين".

وفي بداية شهر رمضان، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل "أحر التحيات" و"أطيب التمنيات" إلى المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، مستخدما عبارات مثل "رمضان كريم" و"إن شاء الله" بالعربية، كما استشهد بآية من القرآن الكريم.

As the crescent moon ushers in the month, Jill and I send our warmest greetings and best wishes to Muslim communities in the United States and around the world. Ramadan Kareem. — President Biden (@POTUS) April 13, 2021

​وقال بايدن: "نتذكر مدى صعوبة هذا العام فيما يبدأ عدد كبير من إخواننا الأمريكيين الصوم. لا يستطيع الأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال واللقاء في ظل هذا الوباء، وستجلس عائلات كثيرة لتناول الإفطار من دون أحبائهم الذين فقدوهم".

وأضاف: "لكن مع ذلك، تبدأ مجتمعاتنا المسلمة هذا الشهر بأمل متجدد. سيركز كثيرون على تعزيز وعيهم بوجود الله في حياتهم وإعادة تأكيد التزامهم بخدمة الآخرين التي يفرضها عليهم إيمانهم والتعبير عن امتنانهم للبركات التي يتمتعون بها، ألا وهي الصحة والرفاه والحياة نفسها".