إلهام علييف: اعتراف بايدن بمسؤولية الدولة العثمانية عن "مذابح الأرمن" خطأ تاريخي

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمسؤولية الدولة العثمانية عن "مذابح الأرمن" عام 1915، يعد خطأ تاريخيا.

باكو - سبوتنيك . وعبر عالييف عن دعم أذربيجان ووقوفها إلى جانب تركيا فيما يخص التعامل مع هذه القضية

واعترفت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رسميا بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ: "الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني"، مضيفا: "نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا".

وقال بايدن: "بداية من أبريل/ نيسان 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمن وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرمني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة".

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت، أمس الجمعة 23 أبريل، أن هناك إعلانا مرتقبا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية" للأرمن.

وأعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن رفض بلاده لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، لافتا إلى أن القرار استند إلى "الشعبوية".

وقال تشاووش أوغلو، في رسالة وجهها للبطريرك الأرمني في تركيا، اليوم السبت: "نرفض القرار الأمريكي وأن الكلمات لا تغير التاريخ ونرفض تصريح الرئيس الأمربكي الذي لا يستد إلا للشعبوية".

وأضاف: "لن نأخذ الدروس من أي جهة بشأن تاريخنا... اللانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدالة".