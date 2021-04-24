أردوغان وعلييف يناقشان هاتفيا اعتراف بايدن بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأرمن

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإبادة الجماعية ضد الأرمن في ظل الدولة العثمانية، والرد المشترك من قبل أنقرة وباكو.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت قناة "إن تي في" التركية، اليوم السبت، إن "أردوغان وعلييف ناقشا هاتفيا قرار بايدن الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن، وكذلك الرد المشترك".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، قال في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ:

"الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني"، مضيفا: "نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا".

وأضاف أنه "بداية من نيسان/أبريل 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمن وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرمني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة".

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت، يوم أمس الجمعة 23 أبريل/نيسان، أن هناك إعلانا مرتقبا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية" للأرمن .

وقالت الخارجية الأمريكية في إيجازها الصحفي، إن هناك إعلانا مرتقبا يوم السبت، بشأن "الإبادة الجماعية للأرمن".

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية، غالينا بورتر: "فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا".

ورفضت المسؤولة الأمريكية الإفصاح عن طبيعة الإعلان المرتقب غدا، بشأن "إبادة الأرمن".