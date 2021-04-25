وكالة تكشف حجم الضرائب على ميراث مالك "سامسونغ" لأسرته

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن يكشف ورثة مجموعة "سامسونغ" عن خطتهم لتمويل دفع ضريبة الميراث الضخمة المفروضة عليهم.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن رئيس المجموعة الراحل "لي" الذي كان أغني رجل في كوريا، ترك أصولا تبلغ قيمتها أكثر من 22 تريليون وون (19.6 مليار دولار)، بما يشمل أسهم تبلغ قيمتها 19 تريليونا.

وبحسب مصادر الوكالة من المتوقع أن تدفع أسرته نحو 12 تريليون وون كضريبة ميراث، عن أصول الوالد الراحل. ويتعين عليهم الإبلاغ عن ضريبة الميراث ودفعها للسلطات المحلية بنهاية الشهر الجاري.

أما بالنسبة للأعمال الفنية المملوكة لرئيس المجموعة الراحل فيعتقد أن قيمتها تتراوح ما بين تريليونين و3 تريليونات وون، وورد أن عائلة لي قررت التبرع ببعض الأعمال الفنية للمتاحف المحلية.

وتشير التقديرات إلى أن رئيس المجموعة الراحل امتلك نحو 13 ألف قطعة فنية ضمت بعض الكنوز الوطنية ولوحات لفنانين مشهورين مثل بابلو بيكاسو وآندي وارهول.

وتوفى "لي" في أكتوبر من العام الماضي، عن عمر 78 عاما، وترك خلفه زوجته هونغ را-هي وابنه الوحيد جيه-يونغ، وابنتيه بو-جين وسو-هيون.