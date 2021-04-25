إيران تعلن عن انجاز جديد بمجال الصناعات الكيماوية

أعلنت إيران عن تحقيقها الاكتفاء الذاتي بمادة البنزول، الذي يعد أحد مكونات البنزين ويستخدم في صناعات الادوية والبلاستيك والاصباغ والمنظفات.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن مصنع (بوعلي سينا) للبتروكيماويات تمكن في الفترة الأخيرة من رفع الطاقة الانتاجية للبنزول بنسبة 10 في المئة ما أسفر عن انتاج نحو 86 ألف طن من هذه المادة وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد، كما أن الكميات المنتجة ستزداد مستقبلا .

ويعتبر البنزول مادة أساسية في انتاج المعقمات والمواد الصحية الأمر الذي يعد أمرا مهما في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى أن انتاجه في الداخل سيحول دون خروج العملة الصعبة إلى الخارج.

وقال مدير الشؤون التجارية في شركة "بوعلي سينا" أن الشركة قامت ايضا بتصدير كميات من البنزول الى عدة دول.