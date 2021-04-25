المجلس العسكري في تشاد يحيل 246 أسيرا للعدالة بتهمة قتل الرئيس ديبي

أعلن المجلس العسكري في تشاد، اليوم الأحد، عن إحالة 246 متهما إلى العدالة تم أسرهم خلال المواجهات التي قتل فيها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي.

الرباط - سبوتنيك. قال المجلس العسكري في تشاد إنه أحال للعدالة عددا من الموقوفين خلال المواجهات التي قتل فيها الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وقال متحدث الجيش في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم، إن "المجلس العسكري سيقدم 246 متهما للعدالة تم أسرهم في المواجهات التي قُتل خلالها الرئيس ديبي".

وأشار المتحدث إلى أن من بين المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم "11 قاصرا و4 زعماء".

وفي 11 أبريل/ نيسان، عبر المتمردون، الحدود من ليبيا في الشمال، مطالبين بإنهاء حكم ديبي المستمر منذ 30 عاما.

ووصلت قوات المتمردين إلى منطقة تبعد 200 إلى 300 كيلومترا عن العاصمة نجامينا قبل أن يتصدى لهما الجيش.

وأثناء زيارته لقواته على الجبهة، يوم الاثنين الماضي، غداة إعلان فوزه في الانتخابات، لقي ديبي حتفه.

وأعلن الجيش والمتمردون أن القوات الجوية التشادية تقصف مواقع المتمردين منذ ذلك الحين. وذكر الجيش أمس السبت أنه "سحق" المتمردين.

© Sputnik إدريس ديبي... معلومات عن الرئيس المقتول

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، السلطة بعد وفاته، معلنا اعتزامه الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات. وفي المقابل قال المتمردون إنهم لن يقبلوا "بالملكية" ووصف ساسة المعارضة الأمر بأنه انقلاب.