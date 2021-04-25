خبير يدعو تركيا لطرد القواعد الأمريكية وترك الناتو ردا على الاعتراف بإبادة الأرمن

دعا الكاتب والمحلل السياسي التركي، بكير أتاجان، أنقرة إلى إغلاق القواعد الأمريكية في بلاده، والانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أسرع وقت.

وأوضح المحلل السياسي التركي في تصريحات لـ "راديو سبوتنيك"، أن دعوته تأتي ردا على المواقف الأمريكية تجاه انقرة، وآخرها اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن في ظل حكم الدولة العثمانية عام 1915.

وقال أتاجان إن الولايات المتحدة هي من "تساند حركات التمرد والانفصال مثل حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن وكذلك الانقلابات التي حصلت في السنوات الماضية في تركيا وحتى الآن".

واعتبر أن واشنطن "تفقد تدريجيا الهيمنة التي فرضتها على العالم وصفتها كقوة أولى".

واتهم أتاجان الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على الدول التي تملك مقومات سياسية وعسكرية واقتصادية مثل تركيا، عن طريق تهديدها بفرض عقوبات عليها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قد استدعى سفير الولايات المتحدة في أنقرة للاحتجاج على اعتراف بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن.

وأكد أوغلو أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا قيمة لها في القانون الدولي وتضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.