السعودية ترسل 80 مليون طن أوكسيجين إلى الهند

أعلنت السفارة ​الهند​ية لدى ​السعودية​، اليوم الأحد، عن شحن 80 مليون طن من الأوكسيجين السائل إلى الهند، لسد النقص الحاد في هذه المادة الحيوية في ظل استفحال تفشي كورونا في البلاد.

ونشرت السفارة الهندية في السعودية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للناقلة مرفقة بالمعلومات عن الشحنة.

Embassy of India is proud to partner with Adani group and M/s Linde in shipping much needed 80MT liquid oxygen to India. Our hearfelt thanks to Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia for all their help, support and cooperation.@MEAIndia @drausaf @SaudiMOH @HMOIndia pic.twitter.com/6j8NuGwtCB — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) April 24, 2021

وبحسب المنشور، سيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل وخدمات الطاقة، وشركة "لايند" الرائدة في مجال ​الغاز​ ‏الصناعي.

وسجلت الهند 349 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 2767 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس حكومة العاصمة نيودلهي أرفيند كيجريوال: "أ قرّرنا تمديد إجراءات العزل لمدّة أسبوع"، مشيرًا إلى أنّ "ويلات فيروس كورونا مستمرّة ولا تتوقّف"، مؤكّدًا أنّ "الجميع يؤيّدون تمديد العزل".