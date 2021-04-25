مروحية عسكرية أمريكية تدمر مهبطا للطائرات في بريطانيا عن طريق الخطأ... فيديو

ويظهر في الفيديو كيف قامت الطائرة العسكرية "CV22 Osprey" التابعة لسلاح الجو الأمريكي بتدمير مهبط الطائرات في مستشفى "أدينبروك في كامبريدج" شرقي إنجلترا أثناء قيامها بالتدريبات المعتادة، بحسب ما ذكرت وكالة "skynews" البريطانية.

وبحسب ما أوضح المسؤولون، فإن هذا المهبط الذي تم تدميره عادة ما يستقبل 800 شخص سنويا، وهو الآن في حالة صيانة ليعود لعمله في أقرب وقت.

وبالنسبة للحالات الحرجة التي تصل المشفى عبر هذا المهبط، فسيتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف مع كوادر طبية كاملة لرعايتها.