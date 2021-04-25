حاتمي: لولا سليماني لتمكنت أمريكا من اقتلاع جذور الإسلام في المنطقة

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، مساء اليوم الأحد، إن "جبهات المقاومة في إيران وسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها، تشكل، اليوم، قوة مؤثرة يحسب لها حساب في ساحات المواجهة والانتصارات ضد أمريكا والكيان الصهيوني".

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، أن تصريح العميد حاتمي جاء خلال مراسم تأبين اللواء سيد محمد حجازي، مشيرا إلى أن "هذا الشهيد العظيم وهب نفسه طوال حياته المباركة لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وقوات التعبئة الشعبية ومحور المقاومة".

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أنه "ينبغي على الكيان الصهيوني وأعداء الثورة الإسلامية أن يتفهموا بأن القوات المضحية لدى الجيش والحرس الثوري ماضية تحت راية الولي الفقيه، ورهن إشارته في سياق الدفاع عن الشعب والإسلام، وستواصل مسيرة الشهداء كيد واحدة، لمواجهة نظام الهيمنة في العالم".

وتابع العميد أمير حاتمي:

لولا قيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني، والشهيد حجازي، في سوريا ومحور المقاومة، لتمكنت أمريكا عبر حروب الإنابة التي شنتها باستخدام الجماعات الإرهابية من اقتلاع جذور الإسلام والثورة الإسلامية في المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني أن "شبابنا اليوم لديهم الكثير من الشخصيات القيادية ذو القدوة، مثل الشهيد سليماني والشهيد صياد شيرازي والشهيد حجازي، الذين ينبغي التأسي بهؤلاء الأبرار ووضع تعاليمهم السامية نصب الحياة".