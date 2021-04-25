بـ30 حوامة و20 مقاتلة... الصين تزج بـ"وحشها" البرمائي في الخطوط الأمامية... فيديو

كلفت الصين، بتاريخ 23 أبريل/ نيسان، القوى البحرية التابعة لجيش التحرير الصيني بإدارة أول ناقلة برمائية هائلة في الخطوط الأمامية من بحر الصين الجنوبي.

وتعتبر السفينة المتنوعة الاستخدامات بمثابة "وحش برمائي" ضخم وهي حاملة طائرات متطورة، وواحدة من ثلاث سفن من فئة 075، تم إطلاقها من حوض السفن عام 2019، وتسمى "Hainan" على اسم محافظة صينية.

وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار الجيوش والأسلحة، تزيح السفينة الصينية نحو 40 ألف طن، وهي بنفس حجم حاملات الطائرات الأثقل في أوروبا، مثل حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" أو حاملات الطائرات "دبور" الأمريكية.

وأضافت الصين سفينتين من هذه الفئة في عامي 2020 و2021 على التوالي، ومن المتوقع أن يتم وضعهما في الخدمة عام 2022.

وأشارت المجلة إلى الميزات الفريدة التي تتمتع بها السفينة الصينية، حيث إن هذه الفئة (075) تستطيع نشر ما يصل إلى 30 حوامة على سطحها، بالإضافة إلى 20 مقاتلة هجومية ثقيلة.

وتم تصميم حاملة الطائرات الفريدة بسطح قابل للانخفاض من خلال وجود حجرات فيضان سفلية تجعلها بمثابة "وحش برمائي فريد"، حيث توفر هذه الميزة قدرة إنزال مركبات برمائية خلال عمليات الهجوم القريبة من السواحل، الأمر الذي يجعلها عنصرا فعالا في المعارك البحرية والبرية في آن واحد.

وأكدت المجلة أن هذه الميزات تجعل السفينة "مفيدة بشكل خاص في بعض المسارح الحربية مثل بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان حيث من المتوقع أن تلعب الحرب البرمائية دورًا مهمًا".