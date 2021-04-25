الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى الهند لاحتواء جائحة كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأوكسجين والأدوية إلى الهند، التي تفشت فيها جائحة فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي.

شهدت الهند ارتفاعا هائلا في حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الأيام الماضية، وبدأت المستشفيات في العاصمة وفي أنحاء البلاد برفض استقبال المرضى بعد نفاد الأوكسجين الطبي وشغل الأسرّة عن آخرها.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على "تويتر"، اليوم الأحد: "أشعر بالانزعاج من الوضع الوبائي في الهند. نحن مستعدون لتقديم الدعم"، وفقا لـ "رويترز".

وكتب المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية جانيز ليناركيتش على "تويتر": "تنسق المفوضية الأوروبية بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتوفير الأوكسجين والأدوية على نحو عاجل".