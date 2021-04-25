مشاهد مؤلمة من أعماق البحر للغواصة الإندونيسية المنكوبة... صور وفيديو

نشرت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، مشاهد حزينة مصورة من قاع البحر لحطام الغواصة الإندونيسية المنكوبة.

وعثرت فرق الإنقاذ على الغواصة الإندونيسية محطمة في قاع البحر إلى ثلاثة أجزاء كبيرة وانتشرت قطع الحطام حول الغواصة في مشهد مؤثر يحكي قصة حزينة ومؤلمة للحظات عاشها 53 فردا من طاقمها.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقتطفات ومشاهد وصور لبعض الأشياء والموجودات التي صورتها الغواصات الآلية في قاع البحر والتي كان بعضها من المعدات الشخصية التي استخدمها الطاقم.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، يودو مارغونو: "لقد تحطمت (الغواصة) إلى ثلاث قطع".

وأكدت السلطات أنه تم انتشال المزيد من أجزاء الغواصة المنكوبة، بما في ذلك مرساة وبدلات السلامة البرتقالية المخصصة لحالات الطوارئ.

يأتي هذا الاكتشاف بعد يوم من تأكيد البحرية لأول مرة العثور على شظايا من الغواصة وإعلان غرقها رسميا، مما أنهى فعليًا أي فرصة للعثور على ناجين.

من بين العناصر السابقة التي تم استردادها قطعة من نظام الطوربيد وزجاجة شحم تستخدم لتزييت المناظير.

Please accept our sincere condolences especially to the families of the crew from missing Indonesia submarine.#Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/OGPMvtTaEQ — LauraYM 🇲🇲 (@yinn_marr) April 25, 2021

ووجدوا أيضًا سجادة صلاة شائعة الاستخدام في إندونيسيا، حيث تعتبر أكثر دول العالم من حيث عدد السكان ذات الأغلبية المسلمة، بحسب المصدر.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما صرح قائد البحرية الإندونيسية فإن "المسح كشف عن الغواصة على عمق 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر".

Indonesia says missing submarine found, all 53 crew killed https://t.co/KBufZrSYHZ pic.twitter.com/YIhJZKtooG — MSN Philippines (@msnph) April 25, 2021

وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسترالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية إلى جانب تلك الموجودة في إندونيسيا.

Indonesia says missing submarine found, all 53 crew killed



Read more: https://t.co/c8ifiTJSND#TheNews — The News (@thenews_intl) April 25, 2021

وركز البحث على منطقة بالقرب من موضع البداية لآخر غوص له، حيث تم العثور على بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى الآن على أن بقعة الزيت كانت من الباطن.