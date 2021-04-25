تسجيل
23:01 GMT25 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق

    إعلام: الفاتيكان يقود مساعي دولية خلال أيام للدفع بتشكيل حكومة لبنانية

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290861_115:0:3756:2048_1200x675_80_0_0_c7bb2b26b802980bc1975e73589d7fc0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104251048803161-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    قالت تقارير إعلامية إن الفاتيكان سيقود خلال الأيام القليلة المقبلة مساعي دبلوماسية دولية من أجل الدفع بتشكيل حكومة لبنانية.

    وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فإن مصادر أكدت أن الفاتيكان سيقود خلال الأيام القليلة المقبلة حراكاً دبلوماسيا دولياً من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

    البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
    © REUTERS / TONY GENTILE
    بابا الفاتيكان يحذر من خطر إضعاف المكون المسيحي في لبنان

    وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد زار الفاتيكان أخيرا، والتقى البابا، وبحث معه الأزمة اللبنانية.

    وقد أكد المتحدث الرسمي للفاتيكان أن البابا فرانسيس التقى، الخميس الماضي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في مقابلة استمرت لـ30 دقيقة، حث خلالها جميع القادة السياسيين اللبنانيين على "الالتزام بشكل عاجل بما يعود بالنفع على الأمة"، مؤكدا أن البابا أبدى رغبته في زيارة لبنان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

    وقد حدث أن صرح الحريري عقب اللقاء بما اعتبره الفاتيكان هجوما على الرئاسة اللبنانية والرئيس عون، حيث قال: "هناك فريق أساسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة ويعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي من الذي يعرقل".

    تصريحات الحريري عقبت عليها مصادر من الفاتيكان بأنها ممتعضة منها، معللة امتعاضها بأن "الفاتيكان يريد أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء".

    ودللت بـ "البيان الصادر عقب اللقاء، والذي نقل على لسان ​البابا​ أمله بأن يتمكن ​لبنان​ بمساعدة​ ​المجتمع الدولي​ من أن يجسد مرة أخرى أرض ​الأرز​ والتنوع، ويتحول من ضعف إلى قوة في شعب عظيم متصالح، داعياً إلى أن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية".

    انظر أيضا:

    الفاتيكان ينصح العالم: وجهوا الإنفاق العسكري إلى هذه الأغراض لتحقيق الأمن
    "اختيار وخطيئة"... الفاتيكان يرفض مباركة زواج المثليين
    ما علاقة زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق ودعوة الكاظمي للحوار بين كل أطياف المجتمع؟
    ما هي رسائل بابا الفاتيكان التي بعث بها من العراق إلى العالم؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرياضية الفرنسية ميلاني دي خيسوس خلال فقرة رياضية في إطار بطولة الجمباز الفني الأوروبية 2021 في سويسرا، 21 أبريل 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    واشنطن تواصل التعدي على وحدة أراضي سوريا
    واشنطن تواصل التعدي على وحدة أراضي سوريا
    إدريس ديبي... معلومات عن الرئيس المقتول
    إدريس ديبي... الرئيس المقتول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك