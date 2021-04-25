الكشف عن مشاهد لحظات غرق وتفتت الغواصة الإندونيسية... صور وفيديو

ونشر المتخصصون مشاهد تظهر لحظة تفتت الغواصة الإندونيسية أثناء إبحارها في الأعماق، حيث تظهر المشاهد حدوث تفتت في هيكل الغواصة ثم انفجاره بسبب الضغط.

ويشاهد خروج فقاعات الهواء من جسم الغواصة بعد حدوث انفجار بسبب الضغط، الأمر الذي أحدث تصدعات في بدن الغواصة الخارجي لتبدأ على الفور رحلة غرقها الأخيرة إلى قاع البحر.

وبحسب السلطات الإندونيسية، فقد تحطمت الغواصة إلى ثلاثة أجزاء كبيرة فور وصلوها لقاع البحر، لتخرج بعدها الكثير من قطع الحطام ومعدات الطاقم الخاصة.

وكانت الغواصة الإندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها في تدريب قبالة بالي، وقد تم العثور عليها في أعماق أبعد من حدود البقاء.

وبحسب تصريح قائد البحرية الإندونيسية، فإن "المسح كشف عن الغواصة على عمق 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود النجاة البالغة 500 متر"، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وقارن الإندونيسيون بين مسافة غرق الغواصة الإندونيسية في أعماق البحر، وبين ارتفاع برج خليفة في دبي (829.8 مترا) وشاركوا صورا تظهر هذه المقارنة، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان طاقم الغواصة.

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53 crews on board of KRI Nanggala 402 submarine are reportedly missing on April 21st 2021 in Bali Sea, Indonesia (700m). let's take time to pray for them, and stop dropping the tags for now.#PrayForKRINanggala402#PrayForNanggala402 pic.twitter.com/7EPhXYRzDs — shin (@DIORJASUKE) April 23, 2021

وأكدت البحرية الإندونيسية، في وقت سابق، أن الغواصة على هذا العمق لن يستطيع هيكلها تحمل الضغط الهائل للمياه في أعماق القاع، وهو ما يفسر بدء تفتت أجزاء الهيكل الذي أظهره الفيديو.