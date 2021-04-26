زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب المحيط الهادئ بين تونغا وفيجي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع بين مملكة تونغا في وجزر فيجي في المحيط الهادي، يوم الأحد.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 234 كم، وعلى بعد 200 كم في الجنوب الغربي لمدينة هافيلولوتو، وعلى بعد 613.4 شمال غرب سوفا عاصمة فيجي.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال الذي وقع في تمام الساعة " 22:28" بتوقيت غرينتش يوم الأحد، ضرب عند خط طول (177.064) غربا، ودائرة عرض (21.686) جنوبا.

Prelim M6.4 Earthquake Fiji region Apr-25 22:28 UTC, updates https://t.co/27YNf7UHE2 — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) April 25, 2021

وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.