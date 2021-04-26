الهند تسجل رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا اليومية

سجلت الهند، اليوم الاثنين، رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، أكثر من 352 ألف حالة وذلك لليوم الخامس على التوالي كما شهدت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 352991 حالة إصابة جديدة و2812 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة في حين بلغت الوفيات 195123، وفق ما نقلته "رويترز".

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، عن تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأوكسجين والأدوية إلى الهند، التي تفشت فيها جائحة فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي.

كتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على "تويتر"، أمس الأحد: "أشعر بالانزعاج من الوضع الوبائي في الهند. نحن مستعدون لتقديم الدعم"، وفقا لـ "رويترز".