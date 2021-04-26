تفاقم أزمة كورونا في الهند يهوي بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من أن تتسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا في الهند إلى تبديد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاع 1.1 بالمئة يوم الجمعة؛ بحسب وكالة "رويترز".

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد هبطت أسعار الخامين القياسيين نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وعزا كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية، هذا التراجع إلى تأثر المعنويات في السوق على خلفية المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكورونا في بعض الدول وخاصة الهند، ستقلل الطلب على الوقود.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جميع المواطنين على تلقي التطعيم وتوخي الحذر، قائلا أمس الأحد إن "عاصفة" الإصابات تهز البلاد، حيث سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بكورونا.

وفي اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدأت حالة طوارئ ثالثة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين أمس، مما يؤثر على قرابة ربع السكان في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتصدي لزيادة وتيرة الإصابات.