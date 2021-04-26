إعلام: تركيا تأمر بتوقيف 532 شخصا بتهمة الاتصال بغولن

أمر الادعاء التركي بإلقاء القبض على 532 شخصا من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة في إطار تحقيق يستهدف من لهم صلات برجل دين تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

وحسبما نقلت "رويترز" عن وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، فإن التحقيقات تشمل 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وقبل نحو أسبوع، اعتقلت الشرطة التركية، نحو 100 شخص، في إطار التحقيقات حول صلتهم المزعومة بغولن.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن من بين المعتقلين مديرون تنفيذيون وموظفون ببنك آسيا الإسلامي المؤسس من قبل أنصار غولن، الذي سيطرت عليه الحكومة التركية العام الماضي.

ولقي أكثر من 250 شخصا مصرعهم في يوليو/ تموز 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل. وتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفا.

يذكر أن غولن متهم بتأسيس دولة موازية والتآمر للإطاحة بالحكومة عن طريق شبكة أنصار في القضاء والشرطة والإعلام.