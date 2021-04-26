الخارجية الإيرانية: متمسكون بموقفنا لتسوية الخلافات مع السعودية عبر الحوار

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تمسكها بموقفها لتسوية الخلافات مع السعودية عبر الحوار.

طهران– سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "متمسكون بموقفنا لتسوية الخلافات مع السعودية عبر الحوار إذا كانت مستعدة".

وأضاف: "أمن المنطقة لن يتحقق إلا بحوار إقليمي وهذا هو المسار الوحيد، الذي يخدم مصالح دول المنطقة".

وكانت الخارجية الإيرانية، قد أشارت سابقا، إلى أنها لا ترغب بالحديث عن لقاءات بين مسؤولين من إيران والسعودية، معبرة عن ترحيبها الدائم بأي حوارات إيجابية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في حوار مع موقع "جاده إيران"، "نحاول أن نقيم الحوارات في المنطقة، وما يُحكى عن لقاءات بين إيران والسعودية، أريد عدم الحديث عنها، نحن نرحّب دائماً بأي حوارات إيجابية بين دول المنطقة وبين الفاعلين في السياسة العالمية".

وأضاف، "إيران دائماً كانت تحاول الحوار مع السعودية، وكان هناك العديد من الدول، التي حاولت، لسنوات، لعب دور الوسيط بين البلدين".

فيما نفت الرياض، لم تعلق طهران على الأمر، واكتفت بالتأكيد أن الحوار مع المملكة العربية السعودية كان "دائما موضع ترحيب".

هذا وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع نيسان/ أبريل الجاري.