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    حركة طالبان الأفغانية

    أفغانستان... مقتل 12 شرطيا بهجمات لـ "طالبان" مع بدء الانسحاب الأمريكي

    © AP Photo
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    قتل 12 شرطيا أفغانيا على الأقل، أمس الأحد، بهجمات نفذتها حركة "طالبان" جنوب العاصمة كابول، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة بدء سحب القوات الأجنبية من البلاد.

    وقتل عناصر الشرطة بهجومين منفصلين في ولايتي لوغار وقندهار، بحسب ما أفادت به "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

    القوات الأمريكية في أفغانستان
    © AFP 2021 / Jimin LAI
    قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يعلن بدء الانسحاب وتسليم القواعد

    ونقلت الوكالة عن ديدار لاوانغ، المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار، قوله إن "سبعة من رجال الشرطة قتلوا وجرح ثلاثة عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم في منطقة محمد أغا".

    وفي هجوم منفصل أمس الأحد، هاجم انتحاري بسيارة مفخخة عربة للشرطة في منطقة ميواند في معقل طالبان ولاية قندهار الجنوبية ما أدى إلى مقتل خمسة رجال شرطة وجرح أربعة.

    وأمس الأحد، أفادت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن طالبان نفذت ست هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180.

    ويأتي تصاعد الهجمات مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.

    وأعلن ميلر،أمس الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

    وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بايدن إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات المتشددين على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

    انظر أيضا:

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