فرنسا... وحدات الرعاية المركزة تزدحم بمصابي كورونا

شهدت وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات الفرنسية، زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

كما ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس في وحدات الرعاية المركزة إلى 5978 من 5958 في اليوم السابق، في حين تم تسجيل 24465 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووصل إجمالي وفيات كورونا في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 102858، لتحتل المركز الثامن عالميا في عدد الوفيات.

ودخلت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ثالث فترة من إجراءات العزل العام نهاية مارس/ آذار بعد أن شهدت قفزة في إصابات ووفيات وباء كورونا خلال الشهر نفسه.

ويأمل ماكرون في أن تؤدي هذه الإجراءات مع تسارع حملة التطعيم في خفض أرقام إصابات ووفيات كورونا مما سيسمح عندئذ بإعادة فتح بعض قطاعات الأعمال وأنشطة الترفيه منتصف مايو أيار.