"جيراننا هم أولويتنا"... وزير خارجية إيران يعلق على لقائه بأمير قطر

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، على المباحثات التي دارت بينه وبين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير خارجيته، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وشارك ظريف صورا له من اللقاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، وغرد معها: "مشاورات ممتازة مع إخواني صاحب السمو أمير دولة قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر بشأن توسيع العلاقات الثنائية البناءة وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية".

وتابع وزير خارجية إيران: "مبادرة الأمل هي نهج إيران في المنطقة، الجيران هم أولويتنا".

Excellent consultations with my brothers H.H. Emir of Qatar @TamimBinHamad & DPM/FM @MBA_AlThani_ on expansion of constructive bilateral relations & enhanced coordination on regional & global issues.#HOPE initiative is Iran's approach to the region.



Neighbors are our priority. pic.twitter.com/Gw9KFiMUZx — Javad Zarif (@JZarif) April 25, 2021

​وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، رسالة شفوية من الرئيس الإيراني، الدكتور حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، قام بنقل الرسالة وزير الخارجية الإيراني خلال استقبال سمو الأمير له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، مساء اليوم. #قنا https://t.co/UbHwWhSW5i pic.twitter.com/hzCJicnlqW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 25, 2021

وكان يحمل الرسالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، مساء أمس.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها أمس الأحد، إن "ظريف التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، وبحث معه آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن وزير الخارجية القطري أشار إلى عقد لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تقوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح البيان أن "ظريف شدد خلال الاجتماع، في معرض حديث على أهمية العلاقات الإيرانية القطرية القائمة على التعاون الثنائي والإقليمي، وعلى ضرورة توسيع أبعاد التعاون، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وخفض التصعيد بينهما.

والتقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فبراير/ شباط الماضي، في طهران بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لمناقشة إمكانية إعادة التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أوصل للرئيس روحاني رسالة من أمير قطر.

وقال روحاني إن إيران لن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي التي فرضتها إدارة ترامب، بينما أكد آل ثاني لروحاني أنه يأمل في أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق، مضيفا أن قطر ستحاول المساعدة في تحقيق ذلك.