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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني يلتقي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

    "جيراننا هم أولويتنا"... وزير خارجية إيران يعلق على لقائه بأمير قطر

    © REUTERS / HANDOUT
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    علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، على المباحثات التي دارت بينه وبين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير خارجيته، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

    وشارك ظريف صورا له من اللقاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، وغرد معها: "مشاورات ممتازة مع إخواني صاحب السمو أمير دولة قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر بشأن توسيع العلاقات الثنائية البناءة وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية".

    وتابع وزير خارجية إيران: "مبادرة الأمل هي نهج إيران في المنطقة، الجيران هم أولويتنا".

    ​وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، رسالة شفوية من الرئيس الإيراني، الدكتور حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

    وكان يحمل الرسالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال استقبال أمير قطر له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، مساء أمس.

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها أمس الأحد، إن "ظريف التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، وبحث معه آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن وزير الخارجية القطري أشار إلى عقد لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تقوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وأوضح البيان أن "ظريف شدد خلال الاجتماع، في معرض حديث على أهمية العلاقات الإيرانية القطرية القائمة على التعاون الثنائي والإقليمي، وعلى ضرورة توسيع أبعاد التعاون، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

    وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وخفض التصعيد بينهما.

    والتقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فبراير/ شباط الماضي، في طهران بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لمناقشة إمكانية إعادة التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أوصل للرئيس روحاني رسالة من أمير قطر.

    وقال روحاني إن إيران لن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي التي فرضتها إدارة ترامب، بينما أكد آل ثاني لروحاني أنه يأمل في أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق، مضيفا أن قطر ستحاول المساعدة في تحقيق ذلك.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإيرانية, محمد عبد الرحمن آل ثاني, تميم بن حمد آل ثاني, محمد جواد ظريف, إيران, قطر
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