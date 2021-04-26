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    الشرطة الإيطالية

    إيطاليا تعتقل 99 من أفراد المافيا بمساعدة الشرطة العسكرية

    © AFP 2021 / Andreas SOLARO
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    صرحت الشرطة العسكرية الإيطالية، اليوم، أنها اعتقلت ما يقرب من 100 شخص في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في منطقة بوليا جنوبي البلاد نتيجة لعملية واسعة ضد الجريمة المنظمة.

    روما- سبوتنيك. وجرت العملية تحت الاسم الرمزي "فورتيتيس مايسترالي" في مدينة باري من خلال الجهود المشتركة لوحدات الشرطة الخاصة والدرك العسكري "كارابينيير"، بالتنسيق مع مديرية التحقيق المحلية لمكافحة المافيا.

    مافيا
    © AFP 2021 / Andreas Solaro
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    واستهدفت السلطات بشكل أساسي عصابة المافيا ذات النفوذ الواسع "ستريشيليو"، التي تسيطر تقريبا على جميع الأنشطة الإجرامية في منطقة باري.

    أرسلت قوات إنفاذ القانون 96 شخصًا إلى السجن، ووُضع 3 آخرون رهن الإقامة الجبرية، جميعهم متهمون بالتورط في أنشطة المافيا، وتهريب المخدرات، والابتزاز، والتسبب في أضرار جسدية جسيمة، وحيازة وحمل أسلحة بشكل غير قانوني، وجرائم أخرى.

    في المجموع استجوب 147 شخصا في القضية. وتأتي اعتقالات يوم الاثنين في إطار تحقيق طويل الأمد أنشأ ووثق بالتفصيل التسلسل الهرمي الجنائي وأساليب سيطرة العصابات على المنطقة من عام 2015 حتى الآن.

    الجدير بالذكر أن بعض المجرمين المتورطين في هذه القضية صدرت بحقهم أوامر اعتقال في السجن، حيث يقضون بالفعل عقوباتهم على جرائم أخرى.

    من المقرر الكشف عن تفاصيل العملية في مؤتمر صحفي خاص لاحق، ومن المتوقع أن يتحدث خلاله أعضاء إدارة النيابة العامة الوطنية لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب إلى الصحفيين.

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