إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في تركيا

على أن يتم الإنتاج في عدة مواقع في الأشهر القليلة القادمة.

وسيشارك شركة VisСoran İlaç، عدد من المنتجين الآخرين في تركيا لزيادة طاقة الإنتاج، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للقاح "سبوتنيك V" على "تويتر".

RDIF & pharmaceutical company VisСoran İlaç announce plans to produce #SputnikV in #Turkey. Production at several sites will begin in the next few months. VisСoran İlaç will also engage in partnerships with other producers in Turkey to expand capacity.

👇https://t.co/StsCURFxR1 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021

في أغسطس/ آب 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، طوره مركز الأبحاث "غامالي". تمت الموافقة على الدواء حاليًا في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 3 مليارات شخص. تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة The Lancet.