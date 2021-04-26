الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، من احتمال تكرار الأحداث التي شهدتها إسرائيل مؤخرا، في إشارة إلى سقوط صاروخ قرب مفاعل "ديمونا" النووي الأسبوع الماضي.

وقال سلامي في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، إن الأعمال "الشريرة" التي تقوم بها إسرائيل "سترتد عليها"، مضيفا أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا "قد تتكرر وتتوسع لاحقا".

وأضاف قائد الحرس الثوري: "سنرد على أي عمل شرير بالمستوى نفسه أو أقوى منه... وشاهدتم في الأيام الماضية كيف أن أعمال الكيان الصهيوني الشريرة لم تبق من دون رد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صاروخا أطلق من سوريا سقط في صحراء النقب، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ سقط بالقرب من موقع مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي، وردت تل أبيب بقصف البطارية التي أطلق منها في الأراضي السورية.