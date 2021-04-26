العالم يهرع للمساعدة... ماذا يحدث في الهند؟

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند، ذروة قياسية لليوم الخامس على التوالي، اليوم الاثنين، ما دفع دول بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة للتعهد بإرسال مساعدات طبية عاجلة للمساعدة في محاربة الأزمة التي تعصف بمستشفياتها.

أمرت ولاية كارناتاكا الجنوبية، موطن مدينة بنغالورو (المركز التقني الشهير)، بالإغلاق اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتنضم إلى ولاية ماهاراشترا الصناعية الغربية، ويستمر الإغلاق حتى الأول من مايو/ أيار.

لكن القيود غير المنتظمة، التي عقّدتها الانتخابات المحلية وتجمعات المهرجانات الجماهيرية، تثير الكثير من مخاوف إزاء احتمال انتشار المرض في أماكن أخرى، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وارتفعت الإصابات بمقدار 352991 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع نفاد إمدادات الأكسجين والأسرة في المستشفيات المزدحمة. وقال متحدث باسم مستشفى "سير جانجا رام" في العاصمة نيودلهي: "المستشفى حاليا في وضع التوسل والاستعارة وفي حالة أزمة شديدة".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لديها حصيلة رسمية تبلغ 17.31 مليون إصابة و195123 حالة وفاة بعد 2812 حالة وفاة منذ أمس، على الرغم من أن خبراء الصحة يقولون إن الأرقام ربما تكون أعلى.

يشعر المسؤولون بالقلق من الدور المشتبه به للمتغيرات الجديدة في قيادة الموجة الأخيرة، لا سيما سلالة "B.1.617" التي اكتشفت لأول مرة في الهند الشهر الماضي، ولا يزال العلماء يحاولون فهمها مع انتشارها دوليا، لكن البعض يعتقد أنها أكثر عدوى ومراوغة للقاحات.

قال جيفري باريت، مدير مبادرة "Covid Genomics" في معهد "ويلكوم سانغر"، وهو منظمة بحثية إن "العدد الهائل من الحالات" في الهند يشير إلى صورة قاتمة للغاية ولكن "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ذلك بسبب هذه السلالة".

قال مسؤول بالبلدية لـ"رويترز" إن خمسة مرضى بـ"كوفيد -19" لقوا حتفهم في مدينة سورات، مركز صناعة الماس بغرب البلاد، إثر حريق في مستشفى يوم الأحد، بعد أن نقلهم عمال الإنقاذ إلى مستشفيات بها أسرة قليلة في وحدات العناية المركزة.

في بعض المدن الأكثر تضررا، مثل نيودلهي، حرقت الجثث في مرافق مؤقتة تقدم خدمات جماعية. وبثت قناة "إن دي تي في" صورا لثلاثة عاملين صحيين في ولاية بيهار الشرقية وهم يسحبون جثة على الأرض في طريقها لحرق جثث الموتى، حيث نفدت نقالات.

من جانبه قال فيبين نارانج، أستاذ العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، على تويتر: "إذا لم تكن تحضر من قبل مناسبة لحرق جثث الموتى، فلن تتركك رائحة الموت أبدا. قلبي ينفطر على جميع أصدقائي وعائلتي في دلهي والهند الذين يمرون بهذا الجحيم."

أوقفت ولايات عديدة، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا، عمليات التطعيم في بعض الأماكن يوم الأحد، قائلة إن الإمدادات غير متوفرة.

وقال الأطباء إن المستشفيات في ولاية غوجارات الغربية، تواجه أيضا نقصا حادا في الأكسجين، وأظهرت البيانات أنه تم توفير 7 أسرة فقط لوحدات العناية المركزة من إجمالي 1277 سريرا في 166 مستشفى خاصا، حددت كمراكز لعلاج الفيروس في مدينة أحمد آباد، أكبر مدن الولاية.

وقالت منى ديساي، الرئيسة السابقة لجمعية أحمد آباد الطبية: "المشكلة قاتمة في كل مكان، لا سيما في المستشفيات الأصغر، التي لا تحتوي على خطوط أكسجين مركزية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة سترسل مواد أولية للقاحات ومعدات طبية ومعدات واقية إلى الهند. انضمت ألمانيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تعهدت بإرسال الإمدادات.

أعلنت السفارة ​الهند​ية لدى ​السعودية​، اليوم الأحد، عن شحن 80 مليون طن من الأوكسجين السائل إلى الهند، لسد النقص الحاد في هذه المادة الحيوية في ظل استفحال تفشي كورونا في البلاد.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأوكسجين والأدوية إلى الهند، التي تفشت فيها جائحة فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي.

أمرت مدن عدة بحظر التجول، ونشرت الشرطة لفرض التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، ومع ذلك، من المتوقع أن يدلي 8.6 مليون ناخب بأصواتهم، اليوم الاثنين في ولاية البنغال الغربية، في المراحل النهائية من الانتخابات.

كما تم التصويت في الانتخابات المحلية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي أبلغت عن 30 ألف إصابة في المتوسط ​​يوميًا.

أعلنت وزارة خارجية بنغلاديش المجاورة، إغلاق حدودها مع الهند لمدة 14 يوما، على الرغم من استمرار التجارة. علق السفر الجوي منذ أن فرضت بنغلاديش إغلاقا في 14 أبريل لمكافحة الإصابات والوفيات القياسية.