قبرص تفتح أبوابها للسياح الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا

صرح وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستفتح أبوابها اعتبارا من 10أيار/مايو، دون أي قيود أمام السياح الذين أكملوا عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، بما في ذلك اللقاح الروسي "سبوتنيك في".

وقال بيرديوس لوكالة الأنباء القبرصية "سي أن أيه": "سنبلغ شركاءنا الأجانب أنه اعتبارًا من10 أيار/ مايو، كل من تلقى اللقاح من بين الـ65 دولة التي سمح لها سيكون عليه من السهل دخول قبرص دون الخضوع لاختبار ولن يتم عزلهم(القادمين) حتى لو كانوا على اتصال وثيق مع مصاب بفيروس كورونا".

ووفقا له، فإن السلطات القبرصية ستبلغ الأسواق اليوم بهذا الحدث، والذي من المتوقع أن يزيد من تسهيل التخطيط للسياح مع مراعاة موسم الصيف.

وأشار إلى أن الدول (المسموح منها زيارة قبرص) هي الأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين لديهم منطقة اقتصادية مشتركة، بما في ذلك النرويج وأيسلندا، وكذلك سويسرا وأرمينيا والبحرين وبيلاروسيا وكندا ومصر وجورجيا وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وقطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بأنه: "من بين هذه البلدان البالغ عددها 65 دولة، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للدخول باختبار سلبي (اعتمادًا على كيفية تصنيف البلدان وفق اللون الأخضر والبرتقالي والأحمر)، أولئك الذين تم تطعيمهم بكلتا الجرعتين أو أتموا التطعيم (بجرعة واحدة من اللقاح يكفي أن تكون شركة جونسون أند جونسون) قادرة على القدوم إلى قبرص دون اختبار. (جونسون آند جونسون ‏ هي شركة أميركية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست في 1886. تنتج وتصنع وتعبئ الأجهزة الطبية والأدوية والسلع الاستهلاكية). مؤكدا أن هذا ينطبق أيضًا على اللقاح الروسي "سبوتنيك في ".

وأوضح وزير السياحة أن، اللقاح الروسي "سبوتنيك في" غير مرخص من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهذا لا يهم، لأن أي دولة في الاتحاد الأوروبي لها الحق في الموافقة أو قبول لقاحات أخرى من دول ثالثة لأغراض السفر.