الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء قانونيا ضد أسترازينيكا بسبب تأخر شحنات اللقاح

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية، على خلفية عجزها عن إيصال جرعات لقاح كورونا المتفق عليها.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرسميكر، أن المفوضية أطلقت يوم الجمعة الماضي إجراء قانونيا ضد الشركة بسبب وجود خرق لاتفاقية الشراء المسبق.

واتهم دي كيرسميكر شركة الأدوية بعدم احترام بعض بنود العقد وأنها لم تكن في موقع لوضع استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان إيصال الجرعات في موعدها.

وأوضح دي كيرسميكر أن الإجراء تم إطلاقه باسم الدول الـ27 الأعضاء المتوافقة تماما في دعمها له.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن ما يهم دول الاتحاد هو ضمان توصيل سريع لعدد كاف من الجرعات المستحقة للمواطنين الأوروبيين، التي تم التعهّد بها بناء على العقد.

وهناك خلاف دائر بين المفوضية الأوروبية وأسترازينيكا بشأن الخلل الذي طرأ على عملية توصيل الشحنات الخاصة بالاتحاد الأمر الذي عطّل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها.