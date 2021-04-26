المجلس العسكري في تشاد يعين رئيسا للحكومة الانتقالية

عين المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، ألبيرت باهيمي باداكيه، رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 18 شهرا، وفق الخطة التي أعلنها المجلس عقب مقتل الرئيس الراحل إدريسي ديبي الأسبوع الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن المجلس أصدر مرسوما بتعيين باداكيه، وهو رئيس سابق للوزراء حتى عام 2018 ومنافس للرئيس الراحل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من الشهر.

وكانت تشاد قد ألغت منصب رئيس الوزراء قبل أن تعيده الوثيقة الانتقالية التي أعلن عنها المجلس العسكري الأسبوع الماضي.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت القوات المسلحة التشادية، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وعلى أثر ذلك، أعلن الجيش التشادي إنشاء مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد ديبي نجل الرئيس الراحل، تعهد بنقل الحكم للمدنيين في ظرف 18 شهرًا، وقام بحل البرلمان والحكومة وتعطيل العمل بالدستور.

وأثار تشكيل المجلس العسكري جدلًا قانونيا ودستوريا في البلاد، حيث ينص الدستور على تولي رئيس البرلمان الرئاسة في حالة شغور منصب الرئيس.