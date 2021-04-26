الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من تقسيم أراضي البوسنة

قال متحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي "لا يؤيد على الإطلاق" إعادة ترسيم الحدود في غرب البلقان وذلك ردا على مذكرة دبلوماسية غير رسمية تقترح تقسيم البوسنة ودمج كوسوفو مع ألبانيا.

والوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" ويتداولها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، تقترح ضم مناطق من البوسنة في صربيا وكرواتيا لمساعدة اندماج الإقليم في التكتل الأوروبي.

وأثار النقاش حولها قلق البوسنيين الذين اعتبروها تهديدا لوحدة أراضيهم بعد عقدين من حرب في المنطقة نشبت بسبب الصراعات العرقية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المذكرة التي لم تتبناها أي دولة رسميا بعد.

وقال إيريك مامير المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي:

نحن لسنا مع أي تغيير في الحدود على الإطلاق.

وبعد تفكك الجمهوريات اليوغوسلافية انضمت كرواتيا وسلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي وتعمل جمهورية الجبل الأسود وصربيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة وألبانيا وكوسوفو على الانضمام له.