احتجاجات في تركيا ضد اعتراف بايدن بـ "الإبادة الجماعية للأرمن"

قام ممثلو الحزب الوطني التركي واتحاد الشباب التركي، اليوم الاثنين، بتنظيم احتجاج في اسطنبول ضد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية للأرمن".

وطالب المتظاهرون، خلال التجمع أمام القنصلية العامة الأمريكية في اسطنبول، سلطات البلاد بنقل قاعدة إنجرليك الجوية تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.

وأدلت رئيسة اتحاد الشباب التركي، ديليك تشينار، ونائب رئيس الحزب، وطن فيردي تانهان، ببيان للصحافة.

وقالت رئيسة اتحاد الشباب التركي، ديليك تشينار: "إن خطاب بايدن "ليس له قوة قانونية"، إن اعتراف جو بايدن بـ" الإبادة الجماعية " ليس له أساس قانوني وتاريخي".

Protestoda, İncirlik üssünün TSK'ya devredilmesi ve HDP'nin kapatılması çağrısı yapıldı. pic.twitter.com/Gdfouifve2 — Burcu Okutan (@burcuokutann) April 26, 2021

كما أوضحت أن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة في تنفيذ خطة احتواء تركيا. وبأن كلمات بايدن هي أول "طريق ممهد" لحملة أمريكا الصليبية الجديدة ضد الأناضول وآسيا".

وقالت: "إن الشعب التركي لن يحني رأسه للإمبريالية الأمريكية".

كما تضمن بيان اتحاد الشباب مقترحات بشأن الإجراءات التي يجب على تركيا اتخاذها ردا على كلمات بايدن: "ينبغي على تركيا إقامة تعاون مع الدول المجاورة لمواجهة التهديدات الأمريكية، ومن الضروري جنبا إلى جنب مع السلطات السورية وتوجيه ضربات حاسمة ضد إرهابيي حزب العمال الكردستاني. و يجب على تركيا أن تنضم إلى روسيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود لمواجهة التهديد الأمريكي. وينبغى سحب الجيش الأمريكى على الفور من قاعدة إنجرليك ونقل السيطرة على قاعدتى إنجرليك وكوريجيك إلى القوات المسلحة التركية".

كما قام أعضاء نادي أنقرة للغناء والرقص الحربي بأداء رقصة حرب تركية تقليدية أمام السفارة الأمريكية.

Ankara Seymenler Kulübü, Biden'ın soykırım kararına karşı #ABD Büyükelçiliği önündeydi. Çatıdaki silahlı askerler bu oyunu ilgiyle izledi. pic.twitter.com/jShnNd3bnq — Turan Salcı (@turansalcii) April 26, 2021

وخلال الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية في أنقرة، قرأ الأمين العام للحزب، فاتان أزغوير بورسالي، بيانا للصحافة، دعا فيه أيضا السلطات التركية إلى طرد العسكريين الأمريكيين المتواجدين في القواعد العسكرية التركية من العراق.

وتابع: "ينبغي تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وإيران وأذربيجان من أجل الاعتراف المشترك بالجمهورية التركية لشمال قبرص وشبه جزيرة القرم، وإقامة تعاون عسكري مع السلطات السورية لتدمير حزب العمال الكردستاني كجزء من عملية عبر الحدود، و في غضون 15 يوما".